“L’abbattimento dell’addizionale a carico delle aziende dovuta per gli ammortizzatori sociali, che rappresenta anche per le nostre aziende un costo non più sostenibile specie in questa fase di crisi, è un obiettivo che la Regione Basilicata intende perseguire”.



Così l’assessore alle Attività produttive e lavoro, Francesco Cupparo, commenta il documento sottoscritto con le organizzazioni sindacali regionali Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Confindustria di Basilicata al termine di un incontro che si è tenuto oggi al dipartimento Attività produttive.



“Abbiamo condiviso la richiesta di sindacati e Confindustria rivolta ai ministri competenti – evidenzia l’assessore - di attuare in tempi celeri una normativa, che è in fase di definizione e peraltro è ferma da diversi mesi, per sgravare le aziende dell’addizionale a loro carico. Pensiamo in particolare ai lavoratori, alle aziende della logistica e dell’indotto di Melfi e non solo. In occasione dell’incontro – riferisce Cupparo – ho ribadito l’attenzione della Regione sull’attuazione delle misure previste per l’area di crisi complessa di Melfi e sulla fase di transizione produttiva di Stellantis Melfi”.