30/07/2024 - Cupparo, intensificare impegno per favorire confronto con Stellantis e sindacati

“Il rinnovo del contratto di solidarietà dei lavoratori Stellantis di Melfi per ulteriori 10 mesi, fino al 26 giugno 2025, ci consente di affrontare con più serenità la fase di transizione tra la produzione dei vecchi modelli in produzione - Fiat 500 X, Jeep Renegade e Compa...-->continua

30/07/2024 - Cifarelli (PD) replica al Presidente Bardi

Apprezziamo il fatto che il Presidente Bardi, dopo 5 anni di mancate risposte alle tante interrogazioni presentate, abbia voluto prendere in considerazione la mia interrogazione consiliare relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento d...-->continua

30/07/2024 - Basilicata. Infrastrutture idriche, Pepe convoca riunione in Regione

“Insieme a tutti gli attori principali che a vario titolo hanno un ruolo determinante rispetto alla gestione delle infrastrutture idriche stiamo cercando di mettere ordine in merito a una serie di interventi che sono stati avviati già da tempo ma non sono stat...-->continua

30/07/2024 - Cicala: dal 1° agosto integrato del 30 per cento il carburante agricolo

“Con grande soddisfazione, annuncio l’approvazione di una nuova misura di sostegno per i nostri agricoltori. In risposta al grave impatto del grande caldo e delle avverse condizioni meteorologiche, ho dato mandato di adottare una determina che prevede di integ...-->continua

30/07/2024 - Concorso per Dirigenti, Bardi risponde a Cifarelli

“Il Consigliere Cifarelli, nel formulare la propria interrogazione sul concorso per n.18 posti per Dirigente ha evidentemente preso come riferimento articoli di stampa senza verificare preventivamente l’affidabilità della fonte e la veridicità delle informazio...-->continua

30/07/2024 - Mobilitazione estiva del PD di Francavilla: uniti contro Autonomia Differenziata

Durante una recente discussione politica, il direttivo del Partito Democratico di Francavilla in Sinni ha manifestato con fermezza la volontà di organizzare una mobilitazione estiva contro l'Autonomia Differenziata, aderendo così al Comitato Referendario che s...-->continua