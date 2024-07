Affollato dibattito sulla crisi idrica a Montalbano Jonico, nel materano, alla presenza di agricoltori e amministratori locali e del Consorzio unico di bonifica della Basilicata. Tra i relatori dell'incontro, il deputato Aldo Mattia (Fratelli d'Italia) , il quale ha confermato quanto detto dal Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, Nicola Dell’Acqua, “che entro 18 mesi l’invaso di Monte Cotugno potrà gestire 200 milioni di metri cubi in più”. “Anche grazie alle pressioni politiche e sindacali – ha aggiunto Mattia - martedì si riunirà a Potenza il tavolo del Comitato di coordinamento della gestione idrica , dove è obbligatorio definire i quantitativi da assegnare alle Regioni interessate, in primis alla Basilicata. Non è mancato un approfondimento dell’attività di bonifica avviata dal Consorzio unico di bonifica di Basilicata, presente con i suoi rappresentanti disponibili a dare risposta alle imprese agricole. Insomma – ha concluso il deputato - la crisi idrica c’è, Fratelli d'Italia è presente sul problema a dimostrazione del grande lavoro che sta svolgendo il presidente provinciale del partito, Michele Giordano”.