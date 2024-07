La Via Appia Antica è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Questo importante riconoscimento, ottenuto grazie a un lavoro di squadra che ha coinvolto diverse istituzioni, ha portato Matera ad avere il suo secondo sito UNESCO. Il ruolo di Matera e dell'assessora D'Oppido: * Partecipazione attiva: Il Comune di Matera ha aderito fin da subito al progetto, fornendo il suo supporto e partecipando attivamente a tutte le fasi della candidatura. * Coordinamento: L'assessora alla Cultura, Tiziana D'Oppido, ha seguito da vicino l'intero iter, coordinando le attività e garantendo un impegno costante. * Collaborazione: L'amministrazione comunale ha lavorato in stretta collaborazione con il Ministero della Cultura e con le altre realtà coinvolte nel progetto. Il riconoscimento è il frutto di un lungo percorso: * Iniziative preparatorie: Sono stati svolti numerosi sopralluoghi, studi, ricerche e riunioni tecniche per valutare al meglio la candidatura. * Collaborazione istituzionale: È stato sottoscritto un protocollo d'intesa con le altre città coinvolte, dimostrando una forte sinergia tra i diversi attori. * Supporto tecnico: L'amministrazione comunale si è avvalsa di esperti per garantire un supporto tecnico adeguato. In particolare, l’arch. Laura Spinelli e l’arch. Annarita Marvulli, per il fondamentale supporto tecnico e specialistico. L'importanza del riconoscimento: * Prestigio internazionale: Il riconoscimento UNESCO accresce il prestigio di Matera e della Basilicata a livello internazionale. * Valorizzazione del patrimonio: La Via Appia Antica, che attraversa Matera, rappresenta un importante patrimonio storico e culturale. * Sviluppo turistico: Questo riconoscimento potrebbe favorire lo sviluppo turistico della zona. In conclusione, il successo della candidatura della Via Appia Antica è il risultato di un impegno congiunto e di una visione strategica. L'assessora D'Oppido e l'amministrazione comunale di Matera hanno svolto un ruolo fondamentale in questo processo, dimostrando una grande capacità di collaborazione e di coordinamento. I consiglieri del M5S sono orgogliosi di questo riconoscimento e dell' ottimo lavoro dell' assessora, capace di interpretare il ruolo istituzionale per favorire la crescita del brand Matera nonché dell' intera comunità materana.



Presidente Commissione Mobilità e Sicurezza



Gianfranco Losignore