“Per i prossimi tre anni potremo contare su una politica di sviluppo pianificata grazie al Piano strategico Zes unica, la Zona economica speciale unica per tutto il Sud Italia. Il provvedimento, adottato questa mattina dal Governo nazionale, consentirà alla Basilicata di rendersi maggiormente competitiva grazie ai nuovi investimenti che le aziende potranno realizzare e al nuovo slancio che l’intero tessuto economico e sociale potrà ricevere. Si tratta di un investimento strategico per il sud Italia in linea anche con le altre grandi scelte del governo. Ringrazio la premier Meloni e il ministro Fitto per aver raggiunto questo importante risultato che valorizzerà il meridione d’Italia in un contesto europeo, all’interno della più vasta area del Mediterraneo.”







È quanto ha dichiarato in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.