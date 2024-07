“L’apertura al traffico dello svincolo Centro e di due rampe dello svincolo Nord della SS95 VAR Tito-Brienza, tratto stradale inaugurato il 31 gennaio scorso dall’Anas con un investimento complessivo di 125 milioni di euro, rientra in un piano di velocizzazione degli interventi infrastrutturali e delle pratiche burocratiche per snellire la circolazione sulle strade lucane”.



Così, in una nota, Pasquale Pepe, vicepresidente e assessore alle Infrastrutture, Reti Idriche, Trasporti e Protezione Civile della Regione Basilicata.



“Questa arteria stradale, con i vari raccordi per il centro abitato di Brienza e per la prosecuzione verso e dal capoluogo, ha un ruolo strategico per la viabilità regionale e offre un itinerario trasversale per raggiungere diverse direttrici, tra cui l’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. Alleggerire la portata del traffico, con più opzioni di percorrenza, e velocizzare i tempi di transito sono fattori dirimenti nelle azioni di programmazione del mio assessorato”.



“Nel medio periodo dobbiamo lavorare per concentrare le risorse e ottenere strade sicure, con una percorrenza fluida e senza ostacoli che rallentino la marcia. È sotto gli occhi di tutti che la Basilicata è interessata da una considerevole quantità di cantieri aperti per l’adeguamento di tratti che vanno ammodernati, per essere resi sicuri e confortevoli. Garantiremo il massimo sforzo per raggiungere l’obiettivo del ripristino di una circolazione senza disagi in un lasso di tempo ragionevole, con scadenze rigorose”.