Il Premio Energy Earth Awards conferito ieri a Maratea al Ministro Elisabetta Casellati e al Presidente Bardi sono innanzitutto un riconoscimento all’impegno a difesa dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile svolto da Casellati nel corso della sua lunga carriera politica e istituzionale e da Bardi nella legislatura regionale precedente. E’ inoltre uno stimolo a tutte la classe dirigente e politica di Forza Italia, a partire da questi esempi, ad accrescere l’impegno su questo tema. A sostenerlo è Francesco Cupparo (Fi), assessore regionale, per il quale come ha indicato il Presidente Bardi nell’illustrare ai giornalisti il programma di governo regionale dei prossimi cinque anni la transizione energetica, coniugata in tutti i suoi aspetti e in tutti i settori di intervento, sarà una delle sfide decisive per il futuro della Basilicata. Per governare questa nuova fase – aggiunge – sarà necessario un lavoro di ogni assessore, sulla base delle proprie competenze istituzionali, in raccordo con la strategia che il Ministro Gilberto Picchetto Frattin ha ribadito in occasione del Premio. Mi piace inoltre sottolineare il ruolo affidato in questa occasione a Maratea che può diventare un laboratorio di confronto permanente, politico, istituzionale e scientifico in tema di energia ed ambiente. Conservare e tutelare le caratteristiche ambientali di Maratea è una condizione indispensabile – conclude Cupparo – per rilanciare il turismo all’insegna dello sviluppo sostenibile di Maratea e dell’area del Pollino-Mercure-Sinni.