“Non troviamo termini sufficienti ed adeguati per esprimere il dolore, misto ad una sensazione di complessiva impotenza, sconforto e disagio, mentre stiamo ancora elaborando il raggelante omicidio di Benone Bascomeau, un 51enne di origini rumene, avvenuto durante la notte de... -->continua

Promuovere il territorio con le sue eccellenze enogastronomiche. In estrema sintesi, è questa la mission di Francesco Cerulli, giovane blogger e tiktoker lucano che impazza sul web con i suoi video efficaci e penetranti. Cerulli continua a mietere pre... -->continua

Al tentativo delle Organizzazioni Sindacali di mantenere aperto il confronto con spirito propositivo e mai strumentale, rispetto alle proposte contenute nelle Linee Guida della Piattaforma Unitaria Sindacale, non è corrisposto da parte delle Associazioni Dator... -->continua

Le Segreterie di Basilicata di Slc-Cgil, Uilposte, Confsal-Com, Failp-Cisal e Ugl-Fnc in una nota congiunta chiedono ai Responsabili Lucani di Poste Italiane di tutelare i diritti dei dipendenti. In quanto rappresentanti dei lavoratori, SLC-CGIL... -->continua