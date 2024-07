Le Segreterie di Basilicata di Slc-Cgil, Uilposte, Confsal-Com, Failp-Cisal e Ugl-Fnc in una nota congiunta chiedono ai Responsabili Lucani di Poste Italiane di tutelare i diritti dei dipendenti.





In quanto rappresentanti dei lavoratori, SLC-CGIL, UILPOSTE, CONFSAL-COM, FAILP-CISAL e UGL-COM. denunciamo con forza le gravi violazioni del diritto alla salute ed al riposo post-lavorativo perpetrate da PosteItaliane. È inaccettabile che l'azienda continui a esercitare pressioni commerciali utilizzando gruppi whatsapp creati ad “Hoc” su cellulari privati dei dipendenti e molto spesso anche dopo l'orario di lavoro.

Queste pratiche, non solo sono irrispettose dei nostri diritti fondamentali, ma rappresentano una chiara violazione delle normative vigenti in materia di riposo e disconnessione dal lavoro. I dipendenti di Poste Italiane, in particolare i direttori e gli specialisti commerciali, non possono e non devono essere oggetto di continue vessazioni e di stress correlato al lavoro soprattutto al di fuori degli orari di servizio. Emblematiche le occasioni in cui i DF si sostituiscono agli RCF prendendo in mano le redini del servizio commerciale ed

esercitando direttamente forti pressioni su RCZ, SCM, SCF e DUP. Con il presente Comunicato, oltre a segnalare queste gravi violazioni ai vertici di MAT chiediamo agli stessi un urgente incontro in presenza.

VOGLIAMO RISPETTO E CONFRONTO CON L'AZIENDA!

Ecco alcuni punti cruciali che vogliamo discutere e sottolineare:

1. Rispetto del diritto al riposo: Ogni lavoratore ha diritto a un adeguato periodo di riposo giornaliero e settimanale. È fondamentale che questo diritto venga rispettato senza eccezioni.

2. Divieto di contatti fuori orario: Utilizzare WhatsApp o qualsiasi altro mezzo di comunicazione per questioni lavorative al di fuori dell'orario di lavoro è inaccettabile e deve cessareimmediatamente, così come l'utilizzo, in qualsivoglia ora del giorno, di quelli privati. Sia chiaro! 3. Salute e benessere dei lavoratori: Le continue pressioni e comunicazioni fuori orario aumentano lo stress da lavoro correlato, incidendo negativamente sulla salute e sul benessere dei dipendenti.

4. Conseguenze legali: Poste Italiane deve essere consapevole che la continuazione di queste pratiche può comportare gravi conseguenze legali, in quanto costituiscono una violazione dei diritti dei lavoratori sanciti dalla legge. Richieste: Chiediamo con fermezza che Poste Italiane: • Cessi immediatamente qualsiasi forma di comunicazione lavorativa al di fuori degli orari di lavoro. • Garantisca il rispetto del diritto alla disconnessione dei dipendenti, tutelando così il loro riposo e benessere.

• Adotti misure concrete per prevenire future violazioni e per assicurare che ogni dipendente possa lavorare in un ambiente sereno e rispettoso delle normative vigenti. Invitiamo tutti i lavoratori a segnalare immediatamente ogni abuso e a unirsi a noi in questa battaglia per difendere i nostri diritti. Non possiamo permettere che il nostro riposo e la nostra salute vengano compromessi da pratiche aziendali scorrette e invasive. Uniti, possiamo fare la differenza e ottenere il rispetto che meritiamo.



Le Segreterie di Basilicata

SLC-CGIL UILPOSTE CONFSAL-COM FAILP-CISAL UGL-FNC