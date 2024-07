L’11 luglio 2024 sarà una data da sottolineare in rosso non solo per il panorama di Lauria e dintorni bensì per l’intera Basilicata, difatti avverrà finalmente l’apertura delle due ADS (Aree di Servizio) Est ed Ovest a Galdo. Dei due impianti ultra moderni e all’avanguardia ne gioverà l’intera regione, da sempre al margine a livello nazionale di tali iniziative.

Prima di giungere a ciò, però, le difficoltà incontrate son state molteplici da parte del gestore, specie dopo la delocalizzazione avvenuta in passato. L’utenza bassa (inizialmente -70/80%, durante il periodo COVID addirittura nulla) comportò una riduzione notevole del personale lavorativo, costringendo la famiglia titolare a turni sacrificanti 24h su 24h e 365 giorni l’anno su 365.



Il gestore, Leonardo Zaccagnino, figlio d’arte che anni fa ereditò dal padre Francesco Zaccagnino l’amministrazione si è espresso in merito:

“Non posso che esser fiero ed orgoglioso del percorso intrapreso da me e dalla mia famiglia. Son entusiasta di esser giunto ad un tale obiettivo, fondamentale per il progresso dell’intera regione Basilicata. Ringrazio pubblicamente per il supporto l’amministrazione comunale e regionale, l’ASL e l’ANAS, il mio staff legale e la Confesercenti oltre che ovviamente la famiglia SARNI per l’opportunità e tutto il loro staff per l’allestimento dei due punti vendita. Investiremo tanto per il territorio e, nonostante un periodo storico che ne garantisce sempre meno, offriremo numerosi posti di lavori ai cittadini della nostra area. Son contento infine, di offrire un servizio di fondamentale importanza a migliaia di utenti ogni giorno, spero di poter a contribuire alla crescita del turismo nelle nostre zone ”