Massimo Di Sanzo, già sindaco di Rotonda e segretario del circolo locale del Partito Democratico, attraverso una nota ha voluto formulare i propri migliori auguri a Lucrezia Lauria (con la quale si è congratulata anche l'Amministrazione comunale di Rotonda), che ha appena conseguito a pieni voti la laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi della Campania “Vanvitelli” di Caserta (in Basilicata, ricordiamo, il corso di laurea in medicina è partito solamente da tre anni). Di Sanzo ha anche auspicato che la giovane neo dottoressa decida di esercitare nel territorio, vista la nota e atavica carenza di medici.



Gli auguri di Di Sanzo



“A titolo personale Massimo Di Sanzo, già sindaco di Rotonda e segretario del circolo locale del Partito Democratico, anche se questo consesso politico si accinge ad una ampia riflessione postuma al momento elettorale, con eventuali iniziative, si congratula con la dottoressa rotondese Lucrezia Lauria per aver conseguito a pieni voti la laurea in Medicina e Chirurgia. Su questo rifletto e auspico che la stessa neo dottoressa possa intraprendere la professione medica nel nostro territorio, ove si registra purtroppo, e non per colpa della Asp e men che meno del servizio Assistenza primaria e del suo direttore, dottor Salvatore Consoli, una penuria di medici addetti all’assistenza di medicina generale”.

“Spero - aggiunge Di Sanzo, da sempre insieme al Pd locale fautore del mantenimento della sanità pubblica del territorio, che purtroppo sta diventando la sanità dei poveri - che la dottoressa Lucrezia, di cui conosco la sensibilità, scelga di svolgere il suo ruolo come medico del territorio, della Valle del Mercure e di Rotonda, naturalmente, nel rispetto delle procedure previste. Tanti rotondesi, giovani e meno giovani, svolgono questa professione altrove con ottimi risultati ma non capisco perché la stessa non si possa espletare nel nostro paese che al momento ne ha bisogno, in quanto abitato da una popolazione anziana e ammalata e la situazione, purtroppo, è peggiorata nel post Covid. Comunque, indipendentemente da tutto, formulo alla dottoressa Lucrezia e alla sua famiglia, anche per conto dei Democratici di Rotonda, un augurio fraterno e sincero”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it