La Voce della Politica

19/06/2024 - Autonomia: Bardi (FI), grande lavoro di Forza Italia a tutela del sud

“Mi preme sottolineare il grande lavoro di Forza Italia per rendere il testo dell’autonomia differenziata più vicino alle esigenze del sud, anche attraverso l’approvazione di ordini del giorno fondamentali per la buona applicazione del provvedimento. Forza Italia, con in tes...-->continua

19/06/2024 - Autonomia differenziata: conseguenze negative anche per la tutela dell'Ambiente

“Il ddl sull’autonomia differenziata approvato oggi in via definitiva - commenta Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – è un grave errore. In particolare il trasferimento alle Regioni delle competenze e risorse in materia di tutela dell’ambient...-->continua

19/06/2024 - Prefetto e Presidente della Provincia incontrano i neo sindaci del Potentino

Stamattina, nella Sala Consiliare della Provincia di Potenza, su iniziativa del Prefetto di Potenza, abbiamo avuto il piacere di fare gli auguri e salutare tutti i sindaci neo eletti (o confermati) nell’ambito delle ultime elezioni amministrative.



Rap...-->continua

18/06/2024 - Ordinanza: stop lavoro nei campi nelle ore più calde

E’ vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00 con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2024, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agrico...-->continua

18/06/2024 - Mazzia, nuovo sindaco di Terranova di Pollino: ''prioritaria la viabilità''

Franco Mazzia è il nuovo sindaco di Terranova di Pollino. La sua lista ha superato per 13 voti quella di Vincenzo Riccardi. Per Mazzia è una nuova esperienza quella da primo cittadino anche se già in passato (nel 2009) aveva ricoperto la carica di assessore co...-->continua

17/06/2024 - ''Un tavolo di trattative per le priorità di San'Arcangelo''

In qualità di consigliere comunale di minoranza, Nicola Giordano ha proposto l'apertura di un Tavolo di Trattative per affrontare alcune priorità importanti entro la fine del mandato nel 2025/26. La proposta è stata rivolta al Sindaco Ing. Salvatore La Grotta...-->continua