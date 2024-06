A chi tenta di sminuire il grandioso successo del primo partito di Governo è bene ricordare che, volendo fare paragoni ‘forzati’ come pure qualche giornale tenta di fare paragonando le elezioni di sabato e domenica scorsa con quelle politiche del 2019, ricordo che Giorgia Meloni ha il record di preferenze, alle europee, di tutti i leader di partito degli ultimi 10 anni.

Non solo. Fratelli d’Italia è l’unico partito che negli ultimi 10 anni non ha sofferto salassi di voti ma ha dimostrato una crescita costante, passando dal 2% al 20% delle politiche, al 28,80%.

Anche nella nostra Basilicata si conferma il trend positivo che vede Fratelli d’Italia come primo partito sia in provincia di Matera che di Potenza, arrivando a superare il 25%.

È evidente che i cittadini guardano con interesse al nostro partito e questo è motivo di orgoglio per tutta la classe dirigente che ha lavorato sul territorio.

E questo si percepisce anche nei risultati delle amministrative dello scorso fine settimane, dove Fratelli d’Italia, a prescindere dai risultati finali, ha ottimi numeri in crescita rispetto al passato.

L’ottimo risultato dei candidati di FdI ad Avigliano lo conferma, anche se la vittoria è andata al Sindaco Giuseppe Mecca a cui vanno i miei migliori auguri. E lo conferma anche il risultato nella città Capoluogo di Regione, il nostro partito passa dal 9,55% al 12,75%.

Il senso di responsabilità che ci deriva dal voto cittadini deve spingerci, adesso, ad evitare di riconsegnare, con il ballottaggio, la città a quegli stessi personaggi che hanno usato Potenza per accrescere filiere e per interessi personali e che si nascondono dietro falsi simboli civici. Lo stesso candidato sindaco Vincenzo Telesca è recentemente balzato agli onori delle cronache per l’acquisto di un immoblie di proprietà comunale mentre era consigliere dell’Ente. Al di là di norme di legge e di vari ed eventuali illeciti, che non ci interessano, l’immoralità della vicenda è palese ed è ancora più palese lo sprezzo con il quale il funzionario della Regione Basilicata fa finta di nulla. Indice della poca considerazione che gli amministratori di centrosinistra ha sempre dimostrato per la Città.

Per questo, per non deludere quel 48,93% di cittadini potentini che ci hanno votato è necessario non lasciare il campo al centrosinistra nel turno di ballottaggio.





Sen. Gianni Rosa