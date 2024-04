22/04/2024 - Elezioni regionali Basilicata a San Paolo A. vince il centro sinistra

San Paolo Albanese, piccolo centro della valle del Sarmento in provincia di Potenza. Votanti 105, voti validi 104. Per il centrosinistra 75 voti, per il centrodestra 29, per Volt 0, il partito più votato Basilicata Casa Comune con 44 voti.

Elezioni Regionali 2024

