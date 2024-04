Bardi prova a buttarla in polemica e distrarre dai fatti che, però, sono ostinati. Restiamo nel merito.



In merito al tentativo di copertura del disavanzo della sanità regionale della Basilicata (disavanzo che già di per sé è indicatore di incapacità gestionale) la Regione ha prodotto una delibera, la 244 del 2024 (che alleghiamo), con cui si prova a coprire solo in parte l'esposizione finanziaria della Basilicata e lo si fa in modo potenzialmente illegittimo, togliendo soldi da finanziamenti europei che avevano una specifica destinazione (PO FSE) e che non potevano essere usati per la sanità, e lasciando comunque 50 milioni di euro senza copertura.



La soluzione proposta, proprio per i suoi profili di potenziale illegittimità, non ha convinto il Governo, che quindi è intenzionato a inviare un commissario ad acta in Basilicata.



Bisogna trovare questi fondi entro il 30 aprile per evitare il commissariamento.



In ogni caso, e a scanso di ulteriori equivoci: ci mostri il verbale della riunione del tavolo di monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza che si è tenuto lunedì scorso, in modo da permettere ai cittadini di conoscere lo stato delle cose prima di recarsi alle urne.



Angelo Chiorazzo