La questione del trasporto pubblico nel comune di Potenza vive dinamiche tormentate che mettono sempre più in apprensione sia i lavoratori che gli utenti, facendo passare come problema un servizio che dovrebbe essere una risorsa per una città con caratteristiche urbanistiche morfologiche molto complesse. Eppure la presenza di due gestori ferroviari che entrano nel cuore della città e le scale mobili più lunghe d’Europa, oltre ad un servizio urbano di gomma, dovrebbe fare della città una capitale mondiale per la mobilità sostenibile. In realtà la totale disorganizzazione e la mancanza di un coordinamento intermodale fanno della mobilità di Potenza un servizio poco efficiente per l’utenza. E anche il piano della mobilità sostenibile sembra poco risolutivo per una città che non potrà mai avere una mobilità sostitutiva rispetto a quella tradizionale. È bastato fare una segnalazione sulla sicurezza delle fermate per far venire fuori tutte le contraddizioni di una politica che non ha alcuna visione e si muove dettata solo da obblighi di scadenze e non da progetto di futuro. Le elezioni imminenti hanno acceso i riflettori regionali e comunali ma il dato vero è che nessuna proposta è in grado di dare una risposta alle reali esigenze degli utenti. È il grido di allarme che associazioni, studenti, Legambiente, Federconsumatori hanno lanciato attraverso un documento inascoltato dalla politica. Uno scenario desolante, che potrebbe portare nei prossimi anni a rendere l’Università di Potenza ancora meno attrattiva sia per gli studenti in sede che per i pendolari. Chiunque vinca le elezioni deve ripristinare al più presto un tavolo concertativo con tutti gli attori interessati per cogliere le esigenze di una città come Potenza unica nel suo genere e che potrebbe fare della sua peculiarità territoriale una risorsa.



Potenza, 17 aprile 2024

Segretario generale Filt Cgil Basilicata

Luigi Ditella