"C’è una stretta relazione fra ambiente e turismo soprattutto quando i viaggiatori scoprono la nostra regione attraversandola a piedi o in bicicletta scoprendo dietro ogni angolo un patrimonio paesaggistico mutevole e sorprendente. Attraverso il programma 'Ambiente Basilicata' voluto dal Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata, stiamo sostenendo le attività dell’Apt che si muovono proprio sul fronte della promozione di un turismo sostenibile, quello cioè teso a valorizzare il ricco patrimonio naturalistico e ambientale presente nella nostra regione, a partire dai cinque parchi che pongono la nostra regione ai primi posti come percentuale di area protetta per ogni cittadino”. Lo fa sapere l'assessore all'Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, ricandidato alle prossime elezioni regionali del 21 e 22 aprile. “In questa direzione si è mossa la partecipazione della Regione e dell’Apt alla Fiera del cicloturismo di Bologna che ha registrato un grande interesse da parte degli amanti delle due ruote. E per questa ragione abbiamo voluto supportare la guida “L’anello dei cinque parchi lucani in bicicletta” finalizzata proprio a valorizzare, per la prima volta in assoluto, la relazione fra i nostri parchi e il mondo della bicicletta. E’ uno strumento utilissimo – aggiunge Latronico - per orientarsi lungo percorsi inediti attraversati da una natura incontaminata e anche per scoprire lentamente i nostri piccoli borghi. Una pubblicazione che si collega alle attività che l’Apt e la Regione Basilicata, attraverso il Dipartimento Ambiente, sta realizzando nella promozione dei sentieri naturalistici da percorrere a piedi. La recentissima pagina online 'Route Basilicata' mette finalmente a sistema, per la prima volta in assoluto, la promozione di tutte le attività all’aria aperta collegandole alle principali piattaforme mondiali di orientamento consentendo di far conoscere a un vastissimo pubblico il patrimonio naturalistico della Basilicata come contesto ideale per viverla a piedi o in bicicletta" conclude l'assessore regionale