Facciamo nostro, come Basilicata Casa Comune, l’appello della Consigliera di Parità della Provincia di Potenza Simona Bonito a promuovere un linguaggio non discriminatorio, rispettoso e inclusivo durante la campagna elettorale.



In un contesto politico in cui la parità di genere e l'inclusione sono sempre più centrali, è fondamentale che tutti i candidati si impegnino ad utilizzare un linguaggio che rispecchi questi valori e che rispetti la dignità di tutti i cittadini.



L'uso di un linguaggio non discriminatorio e inclusivo non è solo una questione di correttezza politica, ma riflette anche il nostro impegno per costruire una società più equa, rispettosa, inclusiva, democratica e pluralista. Ecco perché riteniamo indispensabile che si usi un linguaggio neutro e inclusivo che non escluda o discrimini nessun gruppo di persone. Bisogna promuovere attivamente la diversità e l'inclusione nelle nostre comunicazioni e nelle nostre proposte politiche, riconoscendo e valorizzando le esperienze e le prospettive di tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro formazione o dalle loro caratteristiche personali.



Siamo consapevoli del potere delle parole e delle azioni nel plasmare le percezioni e nell’influenzare il comportamento. Prima di parlare o agire, prendiamoci il tempo necessario per riflettere sulle implicazioni del nostro linguaggio e sulle possibili conseguenze delle nostre azioni.

E’ indispensabile promuovere un clima di rispetto reciproco e tolleranza nelle nostre interazioni con gli elettori, i colleghi politici e la comunità nel suo complesso. Rifiutiamo la retorica divisiva e offensiva, e lavoriamo insieme per costruire un futuro migliore per tutti. Ci auguriamo che tutti possano impegnarsi a promuovere un dialogo politico rispettoso e costruttivo, che rispecchi la diversità e la ricchezza della nostra società.







Basilicata Casa Comune