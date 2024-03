Giovedì 14 marzo 2024 gli studenti e le studentesse lucani indiranno una manifestazione davanti la Regione Basilicata per salvare le loro borse di studio e i servizi annessi.

Nelle riunioni preliminari alla stesura del bilancio di previsione 2024 è emerso che l’ARDSU (Azienda Regionale per il Diritto allo Studio della Basilicata), per assicurare la copertura delle borse di studio e degli altri servizi previsti per gli studenti universitari lucani (tra cui il servizio mensa), necessiti di un’ulteriore stanziamento della cifra di tre milioni di euro. Sulla base di quanto fin qui esposto, la delegata alle Politiche Giovanili della segreteria del Partito Democratico della Basilicata, Federica Tomasulo, ha voluto esprimere il suo disappunto sulla questione: “La situazione dell’ultimo periodo riguardante le borse di studio (nonché il Diritto allo Studio degli studenti e delle studentesse lucani), continua a descrivere uno scenario alquanto preoccupante per il futuro della Regione. La gravità che lo caratterizza è marcata dalla riluttanza da parte della Regione stessa ad accogliere le richieste degli universitari. Il venir meno di un’Istituzione qual è UniBas andrebbe ad incrementare l’esodo dei giovani stessi verso altre mete, con in più la conseguente perdita di attrattiva della stessa”.

Queste sono parole di cui potrebbero avvalersi molti degli studenti qui menzionati, parole che meriterebbero piena attuazione. La delegata Dem conclude:” Invito la Regione ad accogliere quanto richiesto dagli studenti.

Noi giovani non siamo solo il futuro, ma soprattutto il presente. Esorto pertanto le Istituzioni a supportare l’iniziativa”.