Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, alle ore 11:00 di giovedì 14 marzo 2024, nell’Aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in Via Verrastro n.4, Potenza.

All’ordine del giorno dell’Assemblea tre disegni di legge riguardanti: “Rendiconto generale della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2022. Adeguamento alla decisione n.73/PARI della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Basilicata”; “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 dell’Ente di gestione del Parco naturale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti lucane”; “Altri interventi in vari ambiti normativi”.

Seguirà l’esame di eventuali atti nel frattempo licenziati dalle Commissioni consiliari permanenti e di una serie di mozioni.

Successivamente, all’attenzione dell’Aula, l’elezione di tre componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Francesco Savereio Nitti, l’attività ispettiva e il dibattito conseguente alla comunicazione del Presidente della Giunta regionale sull’esito delle trattative con le compagnie petrolifere.

I lavori saranno tradotti nella lingua dei segni italiana. Sarà garantita l'interpretazione simultanea dalla lingua parlata alla Lis per tutta la durata della seduta.

La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su pc, smartphone e tablet) dai siti internet www.consiglio.basilicata.it e www.regione.basilicata.it e potrà inoltre essere seguita attraverso il profilo X @CRBasilicata.