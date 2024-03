La Voce della Politica

8/03/2024 - Assessore Latronico, le polemiche su Cava del Sole non servono alla città di Matera

“Le polemiche lasciano il tempo che trovano e non servono alla città di Matera. Confermo la disponibilità degli uffici competenti a valutare una istanza di deroga al provvedimento di Vinca positivo ed in corso di validità, purché l’amministrazione comunale di Matera presenti...-->continua

8/03/2024 - Chiorazzo: Sono in campo per la Basilicata, basta con le veline

Negli ultimi giorni numerosi media stanno dando spazio a ripetute illazioni in merito alla mia candidatura, attribuendomi i comportamenti più svariati senza nemmeno interrogarmi.



Comprendo che in questi giorni si stanno muovendo numerosi interessi pol...-->continua

8/03/2024 - Per far crescere la Basilicata serve la forza delle donne

La Basilicata è la seconda peggiore regione d'Italia per divario di genere nel lavoro. Lo conferma un'inchiesta pubblicata sul Sole24ore: la differenza nel tasso di occupazione di uomini è donne è di 26,3 punti percentuali.



Se per chi governa questo è...-->continua

8/03/2024 - La Basilicata punta sugli attrattori naturalistici

Il successo dei grandi attrattori naturalistici della Basilicata testimonia che l’ambiente è il cuore della promozione turistica della Basilicata, grazie anche alla partecipazione alla BIT e alla Fiera del turismo di Rimini. Per rafforzare le varie azioni, pro...-->continua

7/03/2024 - Tito: Ultimati i lavori nella Palestra del Centro Sportivo per 800mila euro

Ultimati i lavori di efficientamento energetico della Palestra del Centro Sportivo Città di Tito in località Santa Venere. Gli stessi, per un importo di circa 800 mila euro, hanno interessato sia l’infittimento degli arcarecci di copertura per la posa dei pann...-->continua

7/03/2024 - Contributi per soggetti portatori di svantaggi psico-fisici: la Regione chiarisca sulla mancata erogazione

Anche se la legislatura volge al termine ci teniamo ad onorare questo impegno sino all’ultimo giorno e a sottoporre all’amministrazione regionale tutte le segnalazioni che continuano a giungerci.



In Basilicata è in vigore una legge regionale che prev...-->continua