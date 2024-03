Il Consigliere Comunale Nicola Casino di Forza Italia ha presentato oggi un'interrogazione indirizzata al Sindaco fi Matera, Domenico Bennardi, al Presidente del Consiglio Comunale Francesco Salvatore, all'Assessore alla Mobilità Giuseppe Digilio, e al Dirigente del Settore Mobilità Paolo Milillo per richiedere chiarimenti in merito allo stato delle strade cittadine e in particolare dei dissuasori posizionati in varie zone della città, evidenziando che molti di essi si presentano in condizioni fatiscenti, rappresentando un potenziale rischio per la sicurezza stradale dei cittadini e compromettendo l'estetica urbana.



“È necessario - afferma Casino- adottare misure tempestive per il ripristino e la manutenzione dei dissuasori danneggiati, oltre a richiedere un piano temporale per la completa riparazione di tutti i dissuasori in condizioni pessime. Inoltre, si chiedono informazioni sulle azioni intraprese per prevenire danneggiamenti futuri e garantire una manutenzione costante di tali dispositivi”. A Matera, dopo la pioggia della scorsa settimana le strade sono nuovamente un colabrodo.

“Questo accade - continua il consigliere Casino- perché si preferisce intervenire con delle ‘toppe’ e non con delle opere serie e mirate di ripristino della pavimentazione stradale. Dinanzi a tale evidente situazione degradante, mi chiedo come mai nessun membro della Giunta comunale si preoccupa di restituire decoro e sicurezza alle nostre strade? La vivibilità di una Città si misura anche da questi aspetti legati alla sicurezza e al decoro delle strade, la cui incuria è addebitabile esclusivamente a chi in questo