“Con Potenza vince tutta la Basilicata e vincono tutti i giovani lucani. Complimenti al sindaco Guarente, all’assessora Rotunno e a tutti coloro che hanno lavorato al dossier per dimostrare che Potenza è una città giovane e per i giovani”.



Lo ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, dopo aver appreso la notizia della vittoria di Potenza che è stata decretata “Città italiana dei Giovani 2024”.



La premiazione è avvenuta a Napoli, nella Sala della Giunta del Palazzo San Giacomo, alla presenza del ministro dello Sport Andrea Abodi e dei rappresentanti delle altre tre città italiane finaliste: Catania, Jesolo, Pisa e Teramo.



“Nella motivazione - fa sapere Bardi – si legge che Potenza è stata premiata perché trionfo di resilienza e innovazione nonostante le sfide demografiche. Il capoluogo lucano ha brillato per la risposta proattiva grazie a politiche avanguardiste che la rendono un faro di adattabilità e impegno per tutte le città italiane. Un risultato raggiunto grazie a una rete di collaborazione tra il settore pubblico e quello privato. Se lo ha fatto Potenza - conclude Bardi - può farlo tutta la Basilicata”.