Abbiamo letto con piacere della visita dell’assessora regionale alle Infrastrutture Dina Sileo agli stabilimenti di Savignano (Fc) dove verranno prodotti i nuovi treni “Pop” che gireranno in Basilicata. Fatto sicuramente positivo e di grande impatto mediatico ed elettorale ma vorremmo capire il senso pratico di questa trasferta probabilmente lautamente pagata con i soldi dei lucani. Riteniamo che la visita ai nuovi mezzi avrebbe avuto più senso prima della firmare del contratto di servizio con Trenitalia e non a posteriori: è come comprare un’automobile a scatola vuota provandola solo dopo l’acquisto.



Perché l’assessora, invece di impiegare il poco tempo rimasto alla fine della legislatura in trasferte istituzionali, non convoca i sindacati e le associazioni come da tempo richiesto e risponde nel merito del contratto di servizio? Perché un attimo dopo la firma del contratto hanno cominciato girare non i pop, ma mezzi diesel inquinanti sulla tratta Potenza – Salerno? Perché il contratto di servizio della Basilicata paga servizi effettuati interamente in territorio pugliese e quasi totalmente nel territorio campano con i soldi dei contribuenti lucani? Perché subito dopo la firma del contratto sono iniziati i trasferimenti in uscita dalla Basilicata e nessuno in entrata nonostante le tante richieste? Ancora, dall’assessora vorremmo sapere perché strutture importantissime per la qualità del servizio, dopo il pensionamento degli addetti non sostituiti, restano inspiegabilmente chiuse e cosa ne pensa delle chiusure estive programmate anche quest’anno, che creeranno un nuovo disagio per residenti e turisti. Senza considerare che questo contratto di servizio, che pure è utile per la regione, non produce un solo posto di lavoro aggiuntivo nonostante i 32 milioni di euro. Di tutto questo il governo regionale dovrà dare conto alla grande manifestazione sulla mobilità che sindacati, associazioni, Rete degli studenti, Legambiente e Federconsumatori hanno in programma di organizzare a breve e a cui tutti i lucani sono invitati a partecipare. La Basilicata non è terra di conquista e i lucani non si faranno abbindolare da chi vuole buttare fumo negli occhi per nascondere i disastri di questa giunta regionale.



Segretario generale Filt Cgil Basilicata

Luigi Ditella

Segretario generale Cgil Potenza

Vincenzo Esposito