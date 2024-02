Il 21 aprile, data in cui i Lucani saranno chiamati ad esprimersi per il rinnovo del Consiglio regionale e sulla guida della Basilicata, sarà un momento fondamentale per Fratelli d’Italia, a cui, siamo sicuri, sarà consegnata la guida della coalizione di maggioranza di centrodestra.

Consci di questa grande responsabilità, continueremo a dimostrare, con coerenza, la forza delle nostre idee e la capacità di saperle attuare per poter raggiungere obbiettivi sempre più ambiziosi.

Abbiamo già dimostrato le nostre capacità realizzando quanto, fino al 2019, era stato ritenuto impossibile. Basti pensare alla revisione degli accordi sulle compensazioni con le compagnie petrolifere, che, oggi, hanno ricadute positive su tutti i Lucani e su tutti i Comuni della Basilicata.

Il maggiore protagonismo di Fratelli d’Italia inciderà sulle scelte programmatiche. Tante sono, infatti, le questioni ancora sul tavolo, ereditate dal passato, che non possono essere chiuse in una sola legislatura. Questioni, come la sanità, che affronteremo con pragmatismo e visione e che Fratelli d’Italia si impegna a rendere centrale nell’agenda regionale 2024-2029.

La cricca 5stelle-pd non può essere lasciata a governare dopo i disastri dei Governi Conte e Draghi che pesano sulle spalle degli Italiani e dei Lucani e che continueranno a passare anche nei prossimi anni. L’inaffidabilità di questa compagine che in cinque anni non ha dimostrato neanche di essere capace di fare opposizione, non ci fa paura.

Siamo fiduciosi nel positivo risultato per il centrodestra unito e della centralità che avrà FdI, che guiderà la coalizione.

Roma, 29 febbraio 2024



Sen. Gianni Rosa

On.le Aldo Mattia

Dott. Piergiorgio Quarto, Commissario regionale FdI

Dott. Vincenzo Claps, Presidente provinciale Potenza FdI

Prof. Michele Giordano, Presidente provinciale Matera FdI