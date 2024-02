Apprendiamo - con poco stupore, in realtà, date le pessime scelte a cui ci ha abituati questo centrodestra - che il generale Bardi ha indetto le elezioni per il 21 aprile. Nel rispetto della legge, per carità, ma utilizzando una facoltà come uno strumento a propria disposizione da usare contro l’avversario politico e non a beneficio della comunità lucana, garantendo i tempi e i modi propri dell’esercizio democratico.



Ne prendiamo atto, certi del fatto che le cittadine e i cittadini lucani sapranno bene valutare anche queste furberie.



In ogni caso, il M5s è pronto a dare il proprio contributo leale e convinto, all’interno di una coalizione di centrosinistra che sia convincente e credibile, nei temi e negli interpreti. Non veti né imposizioni, ma un progetto che unisca chi ha a cuore solo il bene della collettività lucana.



Dunque, se anche il centrodestra usa ogni espediente possibile per consolidare la propria posizione in via Anzio, la forza di chi vuole risollevare il destino di questa regione prevarrà.



Non c’è dubbio: la Basilicata sta attraversando uno dei suoi peggiori momenti di crisi (con operai e agricoltori in rivolta). Come ricordavano i Greci, “crisi” è un termine straordinario e ambivalente: può voler dire fine tragica o possibilità di salvezza.



Bene, raccogliamo le forze e proviamo a salvare la nostra Basilicata.







Deputato Arnaldo Lomuti



Coordinatore Regionale M5S