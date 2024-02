In vista della Cerimonia di premiazione dei "Basilicata sport Awards" che si svolgerà questo pomeriggio alle ore 17 presso il Campus universitario di Potenza il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha incontrato questa mattina il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, on. Paolo Barelli.



“L’evento promosso dalla Regione – ha spiegato il presidente Bardi - celebra donne e uomini della Basilicata che si sono imposti sulla scena italiana e mondiale. La Basilicata – ha aggiunto Bardi – esprime talenti che con tenacia, hanno raggiunto grandi traguardi. La loro abnegazione – ha concluso Bardi - rappresenta uno stimolo per la politica regionale a rafforzare ogni utile azione per diffondere lo sport”.



A margine dell’incontro l’on. Paolo Barelli, ex nuotatore e presidente della Federazione Italiana Nuoto, ha dichiarato: "Lo sport parla a tutti, è di tutti e non ha appartenenza. Per queste ragioni porta alta l'immagine del nostro Paese in tutto il mondo. Le società sportive, in particolare, sono una risorsa fondamentale a disposizione della società. Rappresentano una forma di volontariato su cui si basa il sistema sportivo nazionale e, per questo motivo, vanno ulteriormente sostenute. La Basilicata mostra grande attenzione al comparto sportivo, investendo tempo e risorse, perché lo considera una straordinaria opportunità per i giovani e per il territorio. I risultati - di cui siamo orgogliosi e soddisfatti - sono evidenti".