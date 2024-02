“La Regione Basilicata dovrebbe destinare tempestivamente una quota delle royalties del petrolio lucano al sostegno dell’agricoltura, per continuare a fare altrettanto con il resto delle imprese”.

Così, in una nota, il commissario della Lega Basilicata, Pasquale Pepe.

“La protesta dei trattori – commenta Pepe – è solo la punta più avanzata di un disagio che viene da lontano. Chi frequenta il territorio e ascolta le istanze del mondo produttivo sa bene che le difficoltà degli agricoltori, come di qualsiasi altro imprenditore, devono essere affrontate e ridotte. Non a caso, da oltre un anno la Lega Basilicata ha chiesto l’istituzione di una zona franca energetica nella nostra regione, con uno sconto sostanzioso e permanente sul carburante. Parlando di quello a uso agricolo, serve uno shock economico con uno sconto immediato e duraturo di 40/50 centesimi al litro, per riportare indietro le lancette del tempo di alcuni anni e annullare gli effetti inflattivi della pandemia e dei conflitti globali”.

“A livello nazionale – continua Pepe – la Lega ha anche avanzato delle proposte concrete per aumentare l’esenzione Irpef alle imprese agricole; controllare i costi di produzione come, appunto, quelli del gasolio ad uso agricolo; intervenire per limitare i danni della fauna selvatica che mina la produttività; rigettare l’accordo sui prodotti sudamericani. Sostenere chi produce, chi investe di suo e chi rischia sulla propria pelle, in ogni settore, è l’obiettivo prioritario cui tendere”.