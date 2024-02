Il Comune di Genzano si è costituito in giudizio, al fine di proporre ricorso dinanzi al T.A.R. Lazio per l’annullamento del provvedimento che individua l'Elenco delle aree presenti nella proposta di CNAI, pubblicato in data 13 dicembre 2023 dal MINISTERO DELL’AMBIENTE, nella parte in cui comprende lo stesso civico ente, affidandosi agli Avv.ti Giancarlo Viglione e Roberta Atzori.

Dopo che il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l'elenco delle aree presenti nella proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (Cnai), che individua le zone dove

realizzare in Italia il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e il Parco Tecnologico, al fine di permettere lo stoccaggio in via definitiva dei rifiuti radioattivi di bassa e media attività, e tra queste, ben 5 ricadono sul territorio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale hanno deciso di intraprendere la strada giurisdizionale.



Il Comune di Genzano, nella persona del Sindaco, aveva già prodotto le proprie osservazioni in data 2 luglio 2021 sul DNPT al portale dedicato della Sogin che hanno avuto l’effetto di escludere una delle aree indicate prelimarmente quando ne erano state individuate 6.

Il Consiglio comunale di Genzano ben 2 volte si è espresso: la prima, con DCC n. 3 del 29.01.2021, deliberando “la totale contrarietà all’individuazione

del territorio della regione Basilicata come sede di Deposito Nazionale per i rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico cosı̀ come ipotizzato dalla proposta di Carta Nazionale delle AreePotenzialmente Idonee (Cnapi)pubblicata sul sito www.depositonazionale.it” e la seconda, con DCC n. 42 del 14.12.2023, ribadendolo all’unanimitá.

Nelle scorse settimane, inoltre, a Genzano le associazioni locali hanno aperto un confronto con la cittadinanza proprio sul deposito unico e hanno avviato la costituzione di un comitato cittadino per sviluppare un dibattito pubblico a riguardo.

Il Sindaco e l’amministrazione comunale, raccogliendo la volontà della comunità di rappresentare la propria contrarietà in ogni sede, hanno adito le vie legali per chiedere l’annullamento del provvedimento.