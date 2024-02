Nel cineteatro “don Bosco” di Potenza, in occasione dell’ottantesimo anniversario del disastro ferroviario di Balvano, si è svolto questa mattina il convegno “Balvano 1944-2024- Luce, dignità e memoria per le vittime della Galleria delle Armi.”, organizzato dall’’IIS “Einstein-De Lorenzo” di Potenza, con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Potenza, della Provincia di Potenza, del Comune di Balvano e con il patrocinio e il contributo della Regione Basilicata.

♦️A portare il saluto della Provincia Di Potenza su delega del Presidente Giordano, è stato il Consigliere @Rocco Pergola.



🚉Il convegno ha avuto come oggetto quanto accaduto durante la notte del 3 marzo 1944, quando un treno merci proveniente da Battipaglia (nato però a Napoli) si fermò all’interno della Galleria delle Armi, in prossimità della stazione di Balvano (PZ) e quasi tutti gli occupanti dei vagoni, (molti abusivi, trattandosi di un treno merci), persero la vita a causa del monossido di carbonio sprigionato dalla combustione del carbone, combustibile utilizzato per far muovere la locomotiva.



Il treno merci 8017 si fermò all'interno del tunnel e non riuscì a proseguire in quanto troppo pesante per la pendenza della linea. I tentativi falliti di smuovere il mezzo messi in atto dalle due locomotive produssero elevate quantità di gas di scarico tossici che provocarono il decesso di circa 600 persone.