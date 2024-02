Il DisabiliTeam è la rete di Volontari per Volt nata migliorare l'inclusione delle persone disabili in Basilicata attraverso proposte concrete nei settori dell'economia, del lavoro, dell'istruzione, della sanità, dei servizi sociali e dell'accessibilità.



“Ci stiamo impegnando per promuovere un approccio di inclusione e integrazione che accolga le istanze della comunità disabile, insieme ai loro cari e a quanti si sentano loro alleati - afferma Eustachio Follia - candidato presidente alle Regionali 2024 della Basilicata -. Il progetto che stiamo elaborando è finalizzato a rimuovere le barriere che limitano l'autonomia e la partecipazione politica delle persone con disabilità nella nostra regione. L'obiettivo è garantire una vita dignitosa, inclusa l'integrazione familiare e lavorativa. Il DisabiliTeam ha assunto come base di lavoro la policy di Volt Italia, che ha condotto ricerche approfondite collaborando con esperti, associazioni e attivisti di tutta Europa, per ottenere una visione completa della situazione attuale e per comprendere le sfide nei settori chiave per le persone disabili. Da qui - prosegue -, è stato avviato un lavoro per una proposta calata nella realtà lucana per identificare le criticità e proporre soluzioni per un sistema di tutele e servizi efficiente”.



“Il DisabiliTeam di Volt – conclude Follia - è un gruppo aperto alla partecipazione e al contributo di quanti, che siano realtà organizzate o singoli individui, condividono il comune obiettivo di realizzare un mondo inclusivo e compiere, anche nell’ambito della disabilità, una Rivoluzione culturale e sociale”.



E’ possibile aderire e partecipare al DisabiliTeam scrivendo accedendo al sito www.voltbasilicata.it oppure scrivendo a voltbasilicata@gmail.com o tramite i canali facebook e instagram.