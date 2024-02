Ieri sera ho incontrato gli agricoltori in protesta presso il presidio di Policoro. Sono andato lì per ascoltare le loro ragioni e per confermare l'impegno mio e del Partito Democratico Basilicata sia a livello regionale che parlamentare italiano ed europeo affinché le loro rivendicazioni trovino il giusto ascolto e le migliori risposte.

Hanno preannunciato ulteriori azioni di protesta...penso e spero che i governi (Bardi, Meloni) si predispongano a dare risposte concrete.

La brutta figura fatta dal centrodestra l'altro ieri in Consiglio regionale con l'abbandono dell'aula per far venir meno il numero legale e non approvare la mozione da noi proposta in favore degli agricoltori lucani, è il modo peggiore per affrontare problemi seri.