È con sorpresa che apprendiamo la notizia della caduta del Sindaco Mecca ad Avigliano, da quanto emerso nel corso della diretta Facebook, per le dimissioni di alcuni consiglieri , riconducibili al capogruppo di Fratelli d‘Italia in consiglio regionale , e alcuni consiglieri di opposizione.

Non è nostra intenzione esprimere valutazioni o giudizi sulle ragioni dell’iniziativa ma solo esprimere solidarietà e apprezzamento al Sindaco Mecca e alla sua giunta per il lavoro svolto e per la dignità e l’orgoglio dimostrato anche in questa occasione.

Quanto accaduto non è grave solo per il futuro di Avigliano e dei suoi cittadini che vedono improvvisamente interrotta un’azione amministrativa con un altissimo indice di gradimento, ma rappresenta un brutto precedente per l’intera coalizione di centro-destra.

Il nostro interesse non si limita pertanto alla singola questione, seppur grave, ma riguarda il principio stesso di unità e compattezza all’interno della coalizione di centro-destra, valore fondamentale soprattutto in un momento così delicato e spesso invocato dai partiti sia a livello regionale che nazionale.

Un Sindaco di cdx di un comune importante della Basilicata viene fatto cadere a due mesi dal voto alle elezioni regionali da consiglieri appartenenti o comunque riconducibili a FDI; questo l’elemento che stupisce e non certo che l’opposizione si comporti con coerenza come tale.

Indipendentemente dalle dinamiche locali la questione politica che emerge è se sia opportuno per la coalizione rinunciare al contributo elettorale che il Sindaco Mecca e il suo gruppo politico avrebbero potuto dare alle prossime elezioni regionali ed europee.

È lecito chiedersi se una decisione del genere possa essere presa unilateralmente senza coinvolgere gli altri partiti della coalizione che hanno contribuito alla sua elezione e soprattutto se sia stata condivisa con i vertici regionali di FDI, o se sia una iniziativa autonoma.

Il nostro obiettivo è da sempre quello di ricercare un dialogo costruttivo e un impegno comune nell’interesse dei cittadini che rappresentiamo; al contempo riteniamo fondamentale riflettere sulle implicazioni di certe scelte e chiederci quale sia l’atteggiamento che i vertici nazionali dei partiti, impegnati in questi giorni in scelte importanti per la regione, auspicano da parte dei rappresentanti sul territorio.



Francesco Cannizzaro, noi Moderati Basilicata