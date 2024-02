"Nei prossimi giorni saranno convocati i distributori di gas operanti in Basilicata per fare un punto sulle modalità di esercizio del servizio e sulla applicazione delle condizioni fissate dalle legge regionale che riconosce a 140 mila famiglie lucane ,che si sono accreditate , il diritto ad ottenere la molecola del gas gratuita alle condizioni di prezzo fissate da l'Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente". Lo ha annunciato l'assessore all'Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilicata, Cosimo Latronico. "La riunione sarà un momento utile dopo il primo anno termico che ha visto riconoscere circa 90 milioni di euro alle società di distribuzione per il gas consegnato di cui hanno beneficiato le famiglie lucane. Sarà anche l’occasione - ha aggiunto Latronico - per fare il punto sulle nuove condizioni determinate dal mercato libero del gas per garantire le opportune informazioni ai consumatori e supportare scelte consapevoli e convenienti per valorizzare l’importante sforzo che la Regione Basilicata ha compiuto per assicurare risparmio e convenienza nei consumi del gas delle famiglie".