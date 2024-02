“Antonio Infantino è stato un personaggio di grande spessore umano e artistico capace di esaltare le vocazioni artistiche di tanti giovani”. Questa la posizione in una nota del Segretario Cittadino di Tricarico del Centro Democratico di Basilicata, Francesco Menonna che plaude all’iniziativa portata avanti dai giovani tricaricesi di istituire e aggregarsi in associazione nel ricordo del fondatore e mentore dei Tarantolati di Tricarico. “Queste iniziative a mio avviso costituiscono solo il primo ma importante tributo a un personaggio che ha unito Tricarico attraverso melodie uniche e intense, capaci di esaudire le caratteristiche culturali dei tanti appassionati della taranta e della musica legata alle tradizioni popolari, tutte legate alla musica etnica. Sono convinto che la costituzione di questo gruppo associativo può dare un valido sostegno alla cultura musicale tipica del centro di Tricarico consolidando le origini, la genesi e la forte espressione musicale che grazie al lavoro discografico di Infantino ha saputo far crescere il territorio tricaricese mettendo in campo tanti momenti musicali. Anche e soprattutto la scelta del borgo nuovo come sede per sviluppare le iniziative e i momenti di riflessione sulla memoria di Infantino possono costituire in breve tempo un percorso di aggregazione forte e duraturo nel tempo, capace di esaudire in breve tempo le istanze dei giovani fondatori della nuova associazione culturale e musicale. La perfetta contaminazione di idee resta l’elemento nevralgico di simili iniziative e a mio avviso simili momenti vanno valorizzati nel segno della tradizione, della cultura popolare e della musica, tipiche espressioni che Infantino nella sua intensa e lunga produzione musicale ha saputo intessere con il resto della comunità di Basilicata”.