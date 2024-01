“Risale alla scorsa settimana la pubblicazione da parte del Mase del decreto di promozione delle CER, in vigore dallo scorso 24 gennaio. Il provvedimento incentiva lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e l’autoconsumo diffuso in Italia. I soggetti beneficiari della misura, finanziata con le risorse Pnrr, sono le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti. Il gestore della misura è il GSE”. Lo ha ribadito l'assessore all'Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, intervenendo ad una iniziativa della Legacoop organizzata a Miglionico. “Il costo di investimento massimo di riferimento per l’erogazione del finanziamento varia da 1.050€/kW ad un massimo di 1.500 €/kW, in funzione della potenza degli impianti. La Regione Basilicata nella piena consapevolezza dell’importanza di questo nuovo modello energetico, si è attivata tempestivamente per porre in essere azioni finalizzate a favorire la creazione di comunità energetiche. L’Amministrazione regionale, infatti, ha fatto da apripista al tema – ha aggiunto Latronico - con la pubblicazione di un avviso pubblico che ha lo scopo di promuovere le Comunità Energetiche Rinnovabili nel territorio lucano; incentivare la produzione e l’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili; oltre che modelli di inclusione e collaborazione e di contrasto alla povertà energetica. I soggetti ammessi sono tutti i Comuni del territorio lucano, l’avviso apre anche alle associazioni tra Comuni con meno di 5 mila abitanti. E’ concesso un contributo a fondo perduto di 9 mila euro per Comune per sostenere studi di fattibilità e spese di costituzione della CER stessa”. Per Latronico “si tratta di uno dei tanti interventi messi in campo dall’Amministrazione regionale atti a favorire la diminuzione dei costi legati alla domanda energetica, il miglioramento della competitività e la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Le CER rappresentano un importante scenario energetico, si tratta di un modello energetico che mette in risalto la responsabilità ambientale, la collaborazione tra diversi soggetti, senza tralasciare il risparmio economico. L’obiettivo prioritario è quello di ridurre la dipendenza energetica dalle fonti fossili, oltre che offrire un sostegno alla povertà energetica. I Comuni svolgono un ruolo fondamentale, soprattutto nel rafforzare le funzioni di comunicazione, sostegno e facilitazione” ha concluso Latronico.