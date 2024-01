“Occorre lavorare sull’”umano”; non possiamo far finta di non vedere ciò che accade, non possiamo solo contare le vittime delle guerre a intermittenza”. È il monito lanciato da Marco Tarquinio, giornalista già direttore di Avvenire, intervenuto a Potenza per un dibattito sul... -->continua

“Oggi firmiamo un documento importante per il rilancio e lo sviluppo della Val Basento. La presenza di tutti gli attori politici e istituzionali e del mondo associativo del territorio è una condizione essenziale per le necessarie azioni di concertazione che de... -->continua