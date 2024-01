Mentre è in atto,sul piano nazionale,un sereno dibattito sulle scelte da fare in merito alle prossime elezioni regionali che vedranno coinvolte ben cinque regioni,tra cui la Basilicata ,non comprendiamo le dichiarazioni dell'On.Cirielli fatte stamane a margine del congresso provinciale di FDI.Infatti è proprio di questi giorni,come sempre accaduto,un proficuo e costruttivo confronto tra le forze di maggioranza, tra cui Fratelli d'Italia, in merito alla formulazione del bilancio regionale , che dovrà essere approvato in consiglio nei prossimi giorni.Quindi-ha dichiarato il Coordinatore Provinciale FI On.Vincenzo Taddei-non si comprendono tali affermazioni in quanto smentite dai fatti.In quanto,poi,alle scelte di chi guiderà il centro destra in Basilicata.,ha continuato Taddei,in sintonia con quanto affermato dal Segretario Nazionale Tajani ,Forza Italia di Basilicata, ritiene e ribadisce che Vito Bardi meriti di essere riconfermato alla guida dalla regione per quello che ha fatto ,in questi anni,insieme all'intera giunta,all'interno della quale FDI è sempre stata rappresenta ed ha sempre condiviso percorsi e scelte.