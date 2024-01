"Stamane, a latere del tavolo tecnico sulle infrastrutture idriche, ho posto all'attenzione dell'Autorità di Bacino distrettuale l'urgenza di intraprendere azioni per risolvere le problematiche che interessano il territorio di Maratea. La Regione, infatti, attraverso il Tavolo per la mitigazione e gestione del rischio idrogeologico - frane, alluvioni e problematiche costiere - aveva già avviato con l'Autorità di Bacino un importante percorso di collaborazione che ha portato all'individuazione della necessità di un masterplan per affrontare e risolvere le suddette problematiche. Pertanto, ho chiesto all'Autorità di rafforzare questa collaborazione anche attraverso la stipula di un accordo di programma che veda come azione prioritaria il monitoraggio del tratto interessato dall'ultimo evento franoso, nonché gli interventi ulteriori da porre in essere”.







Lo dichiara in una nota l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, Dina Sileo.