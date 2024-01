Martedì 16 gennaio comincerà, in Senato, la discussione sul DDL 615 Calderoli (il disegno di legge con il quale le destre puntano ad introdurre l'autonomia differenziata). Un progetto che rischia di dividere in due il Paese. Il Comitato Valle Noce No Autonomia Differenziata esprime grande preoccupazione per una riforma che rischia di affossare il Sud e la Basilicata lasciandoli senza una adeguata qualità di servizi pubblici essenziali come sanità e scuola.

Ci faremo perciò promotori di campagne informative ed iniziative pubbliche per capire, discutere e confrontarci.

Vogliamo condividere questa battaglia con tutti i soggetti interessati al futuro delle nostre aree ed è per questo che abbiamo già chiesto ai Sindaci e ai consiglieri comunali (dell'area Sud) di dire NO al progetto di riforma nelle modalità e con gli strumenti che riterranno più idonei ed opportuni.

È nostra intenzione opporci fermamente alla "frantumazione del Paese" ed alla "secessione dei ricchi" puntando in primo luogo a difendere il principio di uguaglianza sociale e territoriale.

Il coordinatore del comitato: Antonio Cosentino