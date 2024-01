Il negoziato sulle regionali nel centrodestra ha un punto di svolta in Sardegna e potrebbe approdare in Basilicata.

Perché la trattativa sul candidato governatore nell'isola ha come possibile sbocco un riequilibrio generale, che coinvolge anche altre regioni al voto nei prossimi mesi.

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, scelto da FdI, continua con la sua campagna elettorale per la presidenza della Sardegna e insiste nell'invitare la Lega a sostenerlo, malgrado finora Matteo Salvini abbia spinto ufficialmente per la conferma del presidente uscente, Christian Solinas. Insomma, FdI aspetta le mosse di Salvini, che nelle prossime ore potrebbe lanciare un segnale.

Uno degli elementi in ballo nel confronto fra gli alleati potrebbe essere la scelta del candidato in Basilicata. Forza Italia punta sull'uscente, l'azzurro Vito Bardi. Ma Lega e FdI potrebbero pretendere un nome diverso. Magari un esponente civico, o d'area. Cominciando a sentire la terra tremare, il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani oggi infatti blinda il "suo" governatore: "Sono convinto che sulle candidature si troveranno gli accordi in tutte le Regioni dove si vota - dice - E' ovvio che Vito Bardi, nostro candidato in Basilicata, non è in discussione. Vito Bardi è il candidato alla presidenza della Regione Basilicata. Perché ha fatto bene. Ci sono delle risposte concrete: in Basilicata non si paga il gas, non si paga l'acqua, e credo che sono cose che ai cittadini lucani abbiano fatto piacere. Quindi, Bardi non si tocca".Parole che non sono scivolate via: "In FdI non c'è alcuna intenzione di affossare Forza Italia", commenta a taccuini chiusi un esponente del partito di Meloni.

