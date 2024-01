Grande partecipazione mercoledì sera a Matera per l’evento d’inaugurazione della sede del partito Noi Moderati, ubicata in via dei Bizantini 21. Oltre trecento, infatti, sono stati gli amici e i simpatizzanti che hanno raggiunto la sede politica cittadina per dialogare sulle prossime sfide che attendono il gruppo nel territorio.

Il partito si sta preparando per i prossimi appuntamenti elettorali, a partire dalle imminenti elezioni regionali. Crescono infatti la curiosità e le adesioni al gruppo lucano, che intende recitare un ruolo da protagonista in Basilicata: famiglia, giovani, imprese, turismo e cultura sono i principi che ispirano l’azione quotidiana del gruppo locale, con l’intento di migliorare le condizioni di vita della comunità, incentivare e sostenere le aziende, rivitalizzare i piccoli comuni che sono a rischio di estinzione nella nostra regione.

Soddisfatto Francesco Lisurici, consigliere comunale materano e coordinatore di Noi Moderati Matera, che commenta: «Siamo felici e orgogliosi della grande affluenza di cittadini all'inaugurazione della nostra sede in città. Questo è il segnale del crescente apprezzamento verso il nostro partito che si respira sull’intero territorio materano, oltre che regionale. La sede sarà il luogo ideale per ospitare chi ha realmente a cuore il bene comune e per dialogare sulle tematiche riguardanti il territorio, in maniera tale da costruire con la comunità un rapporto basato su ascolto, confronto e condivisione. Il nostro impegno - conclude Lisurici - sarà massimo, serio e concreto per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle imprese».



12/01/2024

Francesco Lisurici,

consigliere comunale e coordinatore cittadino Noi Moderati