Al di lą della differente collocazione politica che abbiamo avuto in Consiglio Regionale, esprimo tutta la mia solidarietą, soprattutto dal punto di vista umano, a Pasquale Cariello, decaduto dalla legittima carica di Sindaco di Scanzano Jonico, conferitagli dagli elettori poco pił di 7 mesi fa, a causa delle contestuali dimissioni rassegnate da 7 consiglieri comunali, 3 dei quali eletti nella sua medesima lista.

Con un grande atto di generositą e di viscerale amore nei confronti del suo Comune, Pasquale, nella scorsa primavera, decise di cessare il suo mandato da consigliere regionale, rinunciando per circa un anno alla relativa indennitą, per mettersi al servizio esclusivo della sua comunitą.

Nel quadriennio di comune impegno nel Consiglio Regionale di Basilicata, ho avuto modo di apprezzare lo spirito di dedizione ed il senso di profonda responsabilitą, che hanno animato l’operato istituzionale di Cariello.

Sono certo che, al di lą delle funzioni politiche che egli eserciterą o meno in futuro, non verrą mai meno il suo propositivo contributo nel cercare di offrire soluzioni concrete agli assillanti problemi della nostra terra.



Carlo Trerortola- capogruppo consiliare “Prospettive Lucane” Regione Basilicata-