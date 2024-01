Domani, alle ore 18.00, presso l'Hotel San Domenico a Matera, si terrà il secondo incontro con Angelo Chiorazzo, successivo a quello di Potenza del 16 dicembre 2023, al fine di collaborare nella creazione collettiva di Una Storia Nuova per la Basilicata. Il candidato alla pr... -->continua

3/01/2024 - Ferrovie, Sileo: Rfi aggiudica lavori per tratta Grassano-Bernalda

Ferrovie, Sileo: RFI aggiudica lavori per velocizzazione tratta Grassano-Bernalda



“Un’altra buona notizia per la Basilicata. RFI ha aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di velocizzazione della tratta Grassan...-->continua