Rocco Bruno si candiderà alle elezioni comunali del prossimo 9 giugno, per provare a ottenere il terzo mandato consecutivo da sindaco di Rotonda. La notizia non ha ancora il connotato dell’ufficialità ma Bruno ha dato la sua disponibilità ieri, in seguito... -->continua

29/12/2023 - Potenza. Convocato il Consiglio Provinciale in seduta straordinaria per il 30 dicembre

Convocato il Consiglio Provinciale in seduta straordinaria di urgenza - Insediamento del nuovo Consiglio

Convocato il Consiglio Provinciale in seduta straordinaria di urgenza per sabato 30 dicembre 2023 alle ore 11:00 in prima convocazione e per domenica 3...-->continua