Congratulazioni ed auguri a Ferdinando Palmieri, primo Preside della Facoltà di Farmacia dell'Università degli studi della Basilicata per l'assegnazione della medaglia in memoria di Peter Mitchel. Si tratta di un prestigioso riconoscimento scientifico internazionale, che deve rendere fieri l'ateneo e l'intera comunità lucana, che hanno avuto modo di apprezzare le qualità intellettuali del Prof. Palmieri, che ha avuto il merito di avviare e di implementare la strategica facoltà di Farmacia, che nell' attuale fase deve essere sempre più valorizzata, operando in sinergia anche con la Facoltà di Medicina, da qualche anno presente all' università di Potenza, per realizzare un polo accademico medico-scientifico in grado di attrarre i giovani cervelli della nostra meravigliosa terra e di offrire risposte positive alle esigenze della collettività.

Carlo Trerotola-Capogruppo Consiliare "Prospettive Lucane" Regione Basilicata