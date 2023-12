Giovedì 4 gennaio 2024 la città di Matera ospiterà la seconda tappa di "Basilicata, una storia nuova", l’iniziativa politica promossa da Angelo Chiorazzo per incontrare e confrontarsi con la comunità lucana.



Come per il riuscito evento di Potenza, il candidato civico di centrosinistra approfondirà i principali temi programmatici della sua proposta, a partire dalla necessità di un riscatto sulla sanità, particolarmente colpita in quella provincia negli ultimi anni, per proseguire poi con le idee sul lavoro, scuola, ambiente, turismo, cultura, solidarietà, equità di genere, con gli opportuni commenti anche sui fatti di attualità politica regionale.



L’appuntamento è giovedì 4 gennaio 2024 alle ore 18.00 presso l'Hotel San Domenico al Piano.