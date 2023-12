Il 18 dicembre nella sede dell’IPSEOA dell’IIS G. Fortunato di Marconia si è tenuto un pranzo di Natale voluto dalla dirigente scolastica, Maria Di Bello, per dare il via alle imminenti festività natalizie.

Il pranzo ha visto la presenza del presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, del sindaco di Pisticci, Domenico Albano, accompagnato dall’assessore Rocco Negro e dal consigliere comunale Mimmo Giannone, della dirigente dell’USP di Matera, Rosaria Cancellieri, e del presidente della FIC, Guastamacchia, oltre ai referenti di sede degli indirizzi dell’IIS Fortunato.

Il pranzo è stato scandito da portate caratterizzate da un denominatore comune: la Lucania e le sue tipicità IGP, dal peperone crusco di Senise ai formaggi e salumi lucani, passando per i lampascioni croccanti ai lucanelli con ragù delle Dolomiti lucane. Tutte preparate dagli esperti chef e docenti di cucina Rosafio, Iuliano, Mazzoccoli e Pizzolla, che, coadiuvati dai loro alunni delle classi di enogastronomia, hanno deliziato i palati degli intervenuti.

Gli studenti non si sono limitati a fornire il loro supporto in cucina: i novelli chef, infatti, sono stati i protagonisti della presentazione dei piatti degustati dimostrando la perfetta conoscenza della materia trattata, aspetto fondamentale per una cucina che nasce e si nutre del proprio territorio. L’enogastronomia all’IPSEOA, però, va a braccetto con il servizio di sala, impeccabile ed elegante, curato dai docenti Gallitelli e Ferrara, e con il servizio di accoglienza, gentile ed educato, guidato dalla docente Oliva. Il corpo docente ha voluto ringraziare la dirigente Di Bello che, “con garbo e sapienza ha saputo puntare i riflettori sui diamanti del nostro territorio”.

Molto soddisfatto anche il presidente Marrese, che nel 2023 ha inaugurato la nuova e moderna sede della scuola di Marconia, il quale si è detto “orgoglioso non solo per l’invito, che ho accolto con gioia, ma anche perché ho potuto toccare con mano il livello raggiunto dai nostri ragazzi, sapientemente guidati dai docenti e dalla dirigente scolastica. Il futuro, con le qualità di questo corpo docente e con la capacità degli studenti di apprendere i segreti dalla professione, fa ben sperare. Per quanto mi riguarda, posso assicurare che la Provincia di Matera continuerà a sostenere il mondo della scuola sotto tutti i punti di vista”.