Michele Plati, Presidente di Federsolidarietà Basilicata e Katia Bellomo, Presidente di Legacoop Sociali di Basilicata, ritengono di dover attirare l’attenzione degli organi di stampa e dell’opinione pubblica sull’insediamento dei tavoli tematici permanenti programmazione delle politiche sociali della Città di Matera che si è tenuto il 20 dicembre presso la Sala consiliare di Via Sallustio.

Non riteniamo sia stato un atto di routine istituzionale ma l’avvio di un percorso virtuoso che va sottolineato per le implicazioni non secondarie che avrà sulle politiche sociali del territorio.

Da tempo, da parecchio tempo, il Comune aveva la necessità di dotarsi di uno strumento che scandagli le nuove povertà, che cerchi le sacche di bisogno esistenti in città, fuori dalle antenne dei normali circuiti di attenzione territoriale e programmi con gli operatori presenti sul territorio, pubblici e privati, le metodologie giuste di risposta ai nuovi bisogni del socio-assistenziale materano.

Noi riteniamo che la cooperazione sociale materana e regionale debba sostenere questa iniziativa nella sua valenza di apertura di una sede istituzionale di dialogo e programmazione.

Va dato atto all’Assessora al Welfare e alla struttura del Comune di Matera di aver lanciato una sfida di trasparenza che noi riteniamo di cogliere nei termini esatti: partecipazione democratica e trasparente nella definizione degli obiettivi e delle programmazioni.

Per quanto ci riguarda forniremo il nostro contributo in maniera ordinata e concreta, lavorando perché l’intero Terzo Settore nelle sue articolazioni, attraverso il Forum del Terzo Settore, sia presente fattivamente; al tempo stesso, senza sterili polemiche, pungoleremo e vigileremo l’Amministrazione affinché i processi avviati siano conformi alle premesse e la co-programmazione nei servizi sociali divenga una sfida per tutti e non uno slogan.