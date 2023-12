Con l'elezione di Giuseppe Fittipaldi nel consiglio provinciale di Potenza e Concetta Sarlo in quello di Matera, Azione Basilicata conferma la sua centralità politica e il crescente radicamento nel territorio regionale. I due neo consiglieri provinciali, entrambi della rete degli Under30 del partito, sono realmente espressione dei territori della Basilicata e di quella cultura riformista che è alla base della buona politica e del buon governo. Grande soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dai due segretari provinciali di Azione Basilicata, Ivana Grillo e Vincenzo Ligorio.



"L'elezione di Giuseppe Fittipaldi è per noi un importante risultato, soprattutto perché per la prima volta Azione ha partecipato a questa competizione elettorale", ha dichiarato la segretaria provinciale di Azione Potenza, Ivana Grillo, che ha aggiunto: "ringrazio tutti gli amministratori locali che hanno sostenuto la candidatura di Fittipaldi, il cui risultato dimostra la nostra presenza nel territorio provinciale, sempre più in crescita".



Il risultato elettorale è stato commentato positivamente anche dal segretario provinciale di Matera, Vincenzo Ligorio, il quale ha dichiarato: "Per Azione, l'elezione di Concetta Sarlo rappresenta un importante risultato non solo nell'ottica del radicamento del partito ma anche perché dimostra quanto sia determinante la nostra proposta politica. Voglio ringraziare tutti coloro i quali hanno permesso questo risultato, in particolar modo i consiglieri comunali Antonio Tornese, Biagio Iosca e Angelo Lapolla per aver dato un importante sostegno alla candidatura di Sarlo. Com'è nostra abitudine, adesso ci metteremo subito al lavoro per rappresentare le istanze dei territori del materano e avanzare proposte pragmatiche per migliorare la qualità della vita dei cittadini della provincia."